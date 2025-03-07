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Antalya'da Plakasız Motosiklet Sürücüsüne Trafik Cezası ve Nasihat

Antalya'da Plakasız Motosiklet Sürücüsüne Trafik Cezası ve Nasihat
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde plakasız motosiklet kullanırken yakalanan sürücü, 18 bin 534 TL para cezası alırken, trafik polisinden nasihat da gördü. Trafik ekibi, motosikletin abartılı egzozunun çevreyi rahatsız ettiğini vurgulayarak kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

Antalya'da devriye görevi sırasında plakasız motosikletin abartılı egzoz ile çevreye rahatsızlık verdiğini gören bekçilerin anonsu ile gelen trafik ekibi, ceza yazılmaması için dil döken motosiklet sürücüsüne nasihatte bulundu.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, yanlarından büyük bir gürültüyle geçen ve üzerinde plaka bulunmayan motosikleti takibe alarak kısa süre sonra durdurdu. Bekçilerin anonsu üzerine olay yerine gelen trafik ekibi, motosikletin plakasız olmasının yanı sıra üzerinde abartılı egzoz takılı olduğunu belirleyerek 18 bin 534 TL para cezası uyguladı.

Genç sürücüye trafik polisinden nasihat

Trafik ekiplerine ceza yazmamaları konusunda dil döken motosiklet sürücüsü, trafik polisinin nasihatleri karşısında kendisine hak vererek susmayı tercih etti. Gençlerin kendileri için değerli olduğunu söyleyerek söze başlayan trafik polisi motosiklet sürücüsü gence "Bu saatte böyle gürültülü bir şekilde gezerseniz herkesi rahatsız edersiniz" derken, motosiklet sürücüsü genç "Ben de rahatsız olurum" dedi.

"Plaka ve kaskınızı takacaksınız"

Plakasız motosiklete binmenin yasak ve sakıncalı olduğunu belirten trafik polisi sözlerini şöyle sürdürdü: "Plakasız motosiklet kullananlar ya uyuşturucu satar ya da illegal bir iş yapar. Bizler polis olmamıza, resmi araca binmemize rağmen plaka takıyoruz. Plakasız hiçbir yere çıkmayacaksınız. Plakanızı ve kaskınızı takacaksınız. Sizler bizim için değerlisiniz, kıymetlisiniz. Evde anneniz, babanız sizleri bekliyor. Yapmayın bu şekilde, kurallara uyun" dedi.

Polisin sözlerine hak veren motosiklet sürücüsü genç, motosikletinin trafikten men edilerek yediemin otoparkına götürülmek üzere çekiciye yüklenmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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