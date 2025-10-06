Antalya'da Plakasız Araçlara Yüksek Cezalar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ön plakası olmayan ve yüksek sesle müzik dinleyerek trafikte seyreden iki araca toplam 18 bin 878 TL para cezası uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, plakasız ve abartı egzozlu araçlara yönelik denetimlerini sürdürdü. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 07 L 8693 plakalı Tofaş marka otomobilin ön plakası olmadan ve yüksek sesli müzik dinleyerek cadde üzerinde seyir halinde olduğunu tespit etti. Asayiş ekiplerinin anonsu üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, aracı kısa sürede Atatürk Kültür Merkezi önünde durdurdu. Aynı noktada denetim yapan trafik ekipleri, ön plakası bulunmayan ve abartılı egzozla çevreyi rahatsız eden 07 BPA 927 plakalı başka bir aracı da durdurarak işlem yaptı. Her iki araç sürücüsüne toplam 18 bin 878 TL idari para cezası uygulanırken, araçlar trafikten men edildi. - ANTALYA