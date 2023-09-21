Antalya'da Piknik Tüpüyle Isıttığı Top Mermisi Patlayan Kişinin Cenazesi Gaziantep'e Gönderildi

Antalya'da falezlerde bulup içerisindeki maddelerin para edeceğini düşünerek piknik tüpüyle ısıttığı top mermisinin patlaması sonucu hayatını kaybeden Eyüp Doğan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazeyi almaya gelenler arasında boşandığı H.D. ile çiftin kızları Z.D.'nin üzgün olduğu görüldü. Cenaze, Gaziantep'te defnedilecek.

Antalya'da falezlerde bulup içerisindeki maddelerin para edeceğini düşünerek piknik tüpüyle ısıttığı top mermisinin patlamasıyla yaşamını yitiren Eyüp Doğan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazeyi almaya gelenler arasında yer alan boşandığı H.D. ile çiftin kızları Z.D.'nin üzgün olduğu görüldü. Cenaze, defnedilmek üzere Gaziantep'e götürüldü.