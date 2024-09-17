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Antalya'da Pikap Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

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Antalya'nın Kemer ilçesinde şarampole devrilen pikapta 78 yaşındaki Nazize Güvercin hayatını kaybederken, sürücü Halit Güvercin ağır yaralandı. Aile, birkaç yıl önce de oğullarını aynı bölgede kaybetmişti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde şarampole devrilen pikapta bulunun bir kişi hayatını kaybederken sürücü ise ağır yaralandı. Ailenin birkaç yıl önce de oğullarını aynı bölgede meydana gelen kazada kaybettiği öğrenildi.

Antalya'nın Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yayladan ilçe merkezindeki evlerine dönen Halit Güvercin (84) idaresindeki pikap kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta yolcu olarak bulunan Nazize Güvercin'in (78) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Birkaç yıl önce de oğullarını kaybetmişler

Kazayı ağır yaralı olarak atlatan araç sürücüsü Halit Güvercin, 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazize Güvercin'in cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Güvercin çiftinin oğulları Mehmet Güvercin'in (50) 2019 yılında yayladan dönerken dere yatağına düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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