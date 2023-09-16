Antalya'da Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde halk otobüsünün arkasına takılan iki patenli genç, tehlikeli bir yolculuk yaparken cep telefonu kameralarına yansıdı. Gençler, otobüs durunca yollarına devam etmeyip hareket ettiğinde tekrar tutunarak uzun süre yolculuk yaptılar.

Antalya'da halk otobüsünün arkasına takılan iki patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki patenli gencin halk otobüsünün arkasına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuk, motosiklet sürücüsünün cep telefonu kameralarına yansıdı. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çekilen görüntüde, otobüs durunca yollarına devam etmeyen gençler, aracın hareket etmesiyle birlikte tekrar tutunup uzun süre yolculuk yaptığı görüldü. Tehlikeye aldırış etmeyen gençler, zaman zaman birbirleriyle de sohbet etti. - ANTALYA