Antalya'da Patenli Çocukların Tehlikeli Yolculuğu Kameralarda
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, özel halk otobüsüne tutunan iki çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. 12-13 yaşlarındaki çocuklar, otobüsün arkasında akrobatik hareketler yaparken, birinin ayaklarını sürüyerek seyahat etmesi büyük endişe yarattı.
Antalya'da halk otobüsünün arkasına tutunarak trafiğe karışan patenli 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde ilerleyen özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli çocuklar, hayatlarını riske atacak hareketlerde bulundu. Akrobatik hareketler yapan 12-13 yaşlarındaki 2 çocuk, otobüsün arkasındaki boşluğa tutunarak yolculuğuna devam etti. Çocuklardan birinin ise ayaklarını sürüyerek yolculuk yapması yürekleri ağza getirdi. - ANTALYA