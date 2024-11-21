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Antalya'da Patenli Çocukların Tehlikeli Yolculuğu Kameralarda

Antalya'da Patenli Çocukların Tehlikeli Yolculuğu Kameralarda
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, özel halk otobüsüne tutunan iki çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. 12-13 yaşlarındaki çocuklar, otobüsün arkasında akrobatik hareketler yaparken, birinin ayaklarını sürüyerek seyahat etmesi büyük endişe yarattı.

Antalya'da halk otobüsünün arkasına tutunarak trafiğe karışan patenli 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde ilerleyen özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli çocuklar, hayatlarını riske atacak hareketlerde bulundu. Akrobatik hareketler yapan 12-13 yaşlarındaki 2 çocuk, otobüsün arkasındaki boşluğa tutunarak yolculuğuna devam etti. Çocuklardan birinin ise ayaklarını sürüyerek yolculuk yapması yürekleri ağza getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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