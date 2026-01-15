Haberler

Seyir halindeki araçlara tutunarak patenle yolculuk yapan 2 çocuğa adli işlem

Antalya'da polis, trafikte güvenliği sağlamak amacıyla patenli çocukların araçlara tutunarak ilerlemesine yönelik denetimlerini artırdı. İki çocuk hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya'da polis ekipleri, trafikte güvenliğin sağlanması amacıyla patenli çocukların seyir halindeki araçlara tutunarak ilerlemesine yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerde halk otobüsünün arkasına tutunarak trafiği tehlikeye düşüren 2 çocuk hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İl genelinde trafik düzeni ve güvenliğinin korunması, sürücülerin kurallara uyum seviyesinin yükseltilmesi amacıyla denetim ve uygulamalar sürdürülüyor. Son günlerde özellikle yoğun trafik akışının bulunduğu cadde ve sokaklarda patenli çocukların seyir halindeki araçların arka kısımlarına tutunarak ilerlediği yönünde tespitler yapıldı. Bu durumun hem çocukların can güvenliğini hem de genel trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirtildi. Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri tarafından yürütülen çalışmalarda, bir halk otobüsünün arka kısmına tutunarak trafiği tehlikeye düşürdükleri belirlenen 2 çocuk hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
