Antalya'da Pastane Çalışanının Ölümü ve Şok İntihar

Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'nin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren pastane çalışanının cenazesi, adli tıpdaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Dün akşam saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle'deki pastanede yaşanan olayda, Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre (54) ile tartışan Hasan Fırat (30) ve o sırada kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşı Elif Kılıç (32), Üre'nin tabancasından çıkan kurşunlarla ağır yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından aracına binerek uzaklaşan Üre daha sonra tabancasıyla intihar etmişti. Elif Kılıç'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Kılıç'ın cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA