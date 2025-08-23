Antalya'da Pastane Çalışanının Ölümü ve Şok İntihar

Antalya'da Pastane Çalışanının Ölümü ve Şok İntihar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'nin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren pastane çalışanı Elif Kılıç'ın cenazesi adli tıptaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Üre, olay sonrası intihar etti.

Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'nin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren pastane çalışanının cenazesi, adli tıpdaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Dün akşam saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle'deki pastanede yaşanan olayda, Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre (54) ile tartışan Hasan Fırat (30) ve o sırada kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşı Elif Kılıç (32), Üre'nin tabancasından çıkan kurşunlarla ağır yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından aracına binerek uzaklaşan Üre daha sonra tabancasıyla intihar etmişti. Elif Kılıç'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Kılıç'ın cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Doğumdan sonra hayatı karardı, sebebi 2 yıl sonra ortaya çıktı

Doğumdan sonra hayatı karardı, sebebi 2 yıl sonra ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merih Demiral'e İtalya'dan dev talip

Gerçekleşirse çok konuşulur! Merih'e dev talip
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.