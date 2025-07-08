Antalya'da Parkta Tartışma Kanlı Bitti

Antalya'da Parkta Tartışma Kanlı Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir parkta tartıştığı kişiyi bacağından vuran kimliği belirsiz saldırgan, yaralının başında bekledikten sonra olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma yürütüyor.

Antalya'da parkta tartıştığı kişiyi bacağından vuran kimliği belirsiz şahıs bir süre yaralının başında bekledikten sonra polis sirenlerini duyunca olay yerinden uzaklaştı. Ekipler, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3400 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gören sokak üzerinde bulunan çocuk parkında iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan birisi üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartarak 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Önce vurdu, sonra başında bekledi

Bu sırada bacağından vurduğu yaralının başında bir süre bekleyen ve bir şeyler anlatan kimliği belirsiz şahıs, ihbarla adrese sevk edilen polis ekiplerinin siren sesini duyunca hızla olay yerinden uzaklaştı. Verilen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri bacağından vurulan ve isminin Tahir A. olduğu öğrenilen yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri adreste inceleme yaparken, polis ekipleri olay yerinden kaçan ve eşkali belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket

Şehit kızı herkesi ağlattı: Bunları sana topladım baba, nereye gittin?
Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım

İlk itiraf geldi: Yangını gördüm, kimseyi uyandırmadım
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu

Mağarada ne yaşandı? 12 askerimizin şehit olduğu faciada yeni detaylar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.