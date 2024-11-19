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Antalya'da Park Tuvaletinde Kadın Çığlığı Paniğe Neden Oldu

Antalya'da Park Tuvaletinde Kadın Çığlığı Paniğe Neden Oldu
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Antalya'da bir parkta bulunan tuvaletten gelen çığlıklar üzerine polis ve itfaiye ekipleri alarma geçti. Kadın, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarken herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

Antalya'da park içerisinde bulunan tuvalette bir kadının çığlıklar attığı ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Antalya'da park içerisinde bulunan tuvaletten gelen kadın çığlığı çevredeki vatandaşlara panik yaşattı. Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 65 Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Park içerisinde bulunan tuvaletten bir kadının çığlıklar attığını duyan vatandaşlar durumu 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kadına yardım etmek isteyen vatandaşlar ilk başta kapısında 3 adet asma kilit bulunan kapının kadının üzerine kilitlendiğini düşündü. Ancak kapının içeriden sürgülenerek kapatıldığını fark etmelerinin üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Polis uzun süre dil döktü

Verilen adrese gelen polis ve itfaiye ekipleri, isminin Gizem Ö. olduğu öğrenilen kadının bulunduğu yerden çıkması için uzun süre çaba sarf etti. Ekipler gelmeden önce çığlıklar atan kadına polis herhangi bir problem olup olmadığını sordu. Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan kadın ekiplere "Problem yok" derken, yapılan sorgusunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Polis ekibi tarafından parktan uzaklaştırılan Gizem Ö., "Kolay gelsin, sizleri çok seviyorum" diyerek bölgeden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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