Antalya'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri Leylek Caddesi üzerinde seyir halinde olan

Batuhan Ç. idaresindeki 07 AEZ 481 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 07 NHB 76 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan sürücü Batuhan Ç. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA