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Antalya'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

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Serik ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangına mahalle sakinleri müdahale etti. Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Park halinde otomobilde çıkan yangın söndürmek için mahalleli seferber oldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde dumanları fark eden mahalle halkı, araç sahibine ulaşamayınca söndürmek için seferber oldu. Yangın, vatandaşlar ve haber verilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın tüpü ve su dolu kovalarla alevlere müdahale eden vatandaşlar daha sonra durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Merkez Mahallesinde yaşanan olay sonrası ekipler kısa sürede olay yerine gelerek, yangını söndürdü. Yangın sonrası araç sahibi yangını görünce büyük şok yaşadı. Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Otomobilde çıkan yangını fark eden Mevlüt Şen, "Eşimle birlikte buradan geçerken arabadan bir koku geldiğini fark ettim. Motoru kenara çekip durdum. Bir baktık arabanın ön tamponunun altından duman çıkıyor. Hemen itfaiyeyi aradık. Çok hızlı gelip müdahale ettiler. Bu arada 1-2 kişi ellerinde yangın tüpü ile gelip müdahale etti" diye konuştu.

Antalya'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - 3.Sayfa
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