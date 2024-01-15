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Antalya'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki bir otomobil alev aldı. Mahalle sakinleri yangını söndürmek için çaba gösterirken, bir kişi ise o anları kayda aldı ve patlama riskine dikkat çekti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Antalya'da sokakta park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Mahalle sakinlerinin yangını söndürmek için seferber olduğu olayda, bir kişi ise o anları saniye saniye kayıt alına alarak, "Yaklaşmayın, çok kötü yanıyor. Otomobil LPG'li olabilir. İnşallah patlama olmaz. Kardeşim çok yaklaşma, atma kendini riske" dediği görüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 77 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki otomobilden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Motor bölümünden dumanların çıktığı otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Mahalle sakinleri yangını ekipler gelene kadar söndürmek istese de başarılı olamadı. Bu sırada o anları kayda alan bir kişi, "Bir patlasa Allah korusun, onu söndüremezler. Yaklaşmayın, çok kötü yanıyor. Otomobil LPG'li olabilir. İnşallah patlama olmaz. Kardeşim çok yaklaşma, atma kendini riske" dediği görüldü. Yangın, olay yerine ulaşan ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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