Antalya'da Park Halindeki Minibüs Yandı

Antalya'da Park Halindeki Minibüs Yandı
Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki bir minibüs, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın sonucunda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki bir minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A.'ya ait, evinin önünde park halinde bulunan 07 AJH 080 plakalı minibüs bir anda alev aldı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında araç sahibinin evde olmadığı, komşularının telefonla haber vermesi üzerine olay yerine geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
