Antalya'da Park Halindeki Midibüs Yangında Küle Döndü

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki midibüs alev alarak yandı. Yangın sonrası midibüs kullanılamaz hale geldi.

Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde park halindeki Muharrem Uysal'a ait 07 YR 585 plakalı midibüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yarım saatlik çalışması sonucu midibüs söndürüldü. Yangın sonrası midibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Midibüste çıkan yangını görünce aracındaki yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştığını anlatan mahalle sakini Savaş Öztürk, "Dumanları görünce aracımı park ettim. Midibüs içerisine giremedim. Aracımdan hemen yangın tüpünü aldım. Müdahale etmeye çalıştım ama söndürmeye yetmedi. Patlamalar oldu ve birdenbire alev aldı. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi" şeklinde konuştu. Midibüs sürücüsü Adnan Adıgüzel, "Araç park halindeydi. Bana haber verdiler. Geldiğimde araç yanmıştı. Midibüs, otel servisi olarak hizmet veriyordu" dedi. - ANTALYA