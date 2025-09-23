Haberler

Antalya'da Park Halindeki Midibüs Yangında Küle Döndü

Antalya'da Park Halindeki Midibüs Yangında Küle Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki midibüs, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanıp kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki midibüs alev alarak yandı. Yangın sonrası midibüs kullanılamaz hale geldi.

Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde park halindeki Muharrem Uysal'a ait 07 YR 585 plakalı midibüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yarım saatlik çalışması sonucu midibüs söndürüldü. Yangın sonrası midibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Midibüste çıkan yangını görünce aracındaki yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştığını anlatan mahalle sakini Savaş Öztürk, "Dumanları görünce aracımı park ettim. Midibüs içerisine giremedim. Aracımdan hemen yangın tüpünü aldım. Müdahale etmeye çalıştım ama söndürmeye yetmedi. Patlamalar oldu ve birdenbire alev aldı. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi" şeklinde konuştu. Midibüs sürücüsü Adnan Adıgüzel, "Araç park halindeydi. Bana haber verdiler. Geldiğimde araç yanmıştı. Midibüs, otel servisi olarak hizmet veriyordu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Trump yine şaşırtmadı! Kürsüsünde konuştuğu BM'ye demediğini bırakmadı

Kürsüsünde konuştuğu BM'ye demediğini bırakmadı
Taraftarları havalara uçuracak anlaşma! Galatasaray'ın kasası tıka basa dolacak

Galatasaray'ın kasasını tıka basa dolduracak gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü

Saran bu görüntüyü izlemesin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.