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Antalya'da Park Halindeki Kamyonette Yangın!

Antalya'da Park Halindeki Kamyonette Yangın!
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Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, çam ağaçlarına sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın çam ağacına sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Belek Turizm Merkezi'nde park halinde bulunan 07 LS 305 plakalı kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi. Etrafta bulunan çam ağaçları alevlerden etkilenirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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