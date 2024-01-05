Antalya'da park halindeki kamyonetlerden inşaat malzemeleri ve kablo çalan şüpheli yakalandı.

Tahılpazarı Mahallesi'nde park halinde bulunan bir kamyonetten toplam 30 bin TL değerinde muhtelif elektrikli inşaat/yapı alet edevatları, elektrik kablosu ve sarf malzemeleri, Gebizli Mahallesi'nde de park halinde bulunan bir kamyonetten toplam 25 bin TL değerinde erkek/bayan çorabının çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından isminin Ş.H. olduğu tespit edilen her iki olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA