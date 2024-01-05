Antalya'da park halindeki kamyonetlerden inşaat malzemeleri ve kablo çalan şüpheli yakalandı
Antalya'da Tahılpazarı ve Gebizli mahallelerinde park halinde bulunan kamyonetlerden inşaat malzemeleri ve kablo çalınması olayıyla ilgili şüpheli yakalandı.
Antalya'da park halindeki kamyonetlerden inşaat malzemeleri ve kablo çalan şüpheli yakalandı.
Tahılpazarı Mahallesi'nde park halinde bulunan bir kamyonetten toplam 30 bin TL değerinde muhtelif elektrikli inşaat/yapı alet edevatları, elektrik kablosu ve sarf malzemeleri, Gebizli Mahallesi'nde de park halinde bulunan bir kamyonetten toplam 25 bin TL değerinde erkek/bayan çorabının çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından isminin Ş.H. olduğu tespit edilen her iki olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA