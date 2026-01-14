Park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki kamyonet, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi'nde 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 UK 625 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında araçta maddi hasar oluştu. Kamyonetin sahibinin Fatih U. olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA