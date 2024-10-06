Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Park Halindeki Cip Alev Aldı, Sürücü Son Anda Kurtuldu

Antalya'da Park Halindeki Cip Alev Aldı, Sürücü Son Anda Kurtuldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki bir cip, dökülen benzin nedeniyle alev alarak küle döndü. Araç sahibi valiziyle birlikte kendisini son anda dışarı attı. Yangın sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Antalya'da park halindeki cip, benzin dökülüp alev alması sonucu küle döndü. Araç sahibi valizi ile birlikte kendisini son anda dışarı attı.

Olay, dün gece saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesi Gebiz Kavşağı'nda meydana geldi. KIA Sorento marka 41 N 0707 plakalı cipin alev aldığını gören diğer sürücü ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale sonrası yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Valiziyle kendini dışarı attı

Öte yandan yangının araç içerisinde bulunan bidondaki benzinin dökülmesi ve alev alması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Araç sürücüsünün polis ekiplerine aracını içerisinde dinlenmek için park ettiğini ve yangının çıkmasıyla birlikte valiziyle kendini dışarı attığını söylediği öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İtfaiye antalya 3-sayfa Olaylar Ulaşım Yaşam Kaza

CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın

Kirli oyunu ifşa eden CHP'den Mehmet Şimşek'e tarihi uyarı

 Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu

Kimseyle tek kelime etmeyen cani fırına uğrayıp bu soruyu yöneltmiş

 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış

2 genç kızı gözünü kırpmadan öldüren caniyle ilgili isyan ettiren detay
Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı

Depremde eşini ve kızını kaybeden acılı anneye büyük vicdansızlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title