Antalya'da Park Halindeki Cip Alev Aldı, Sürücü Son Anda Kurtuldu

Antalya'da park halindeki cip, benzin dökülüp alev alması sonucu küle döndü. Araç sahibi valizi ile birlikte kendisini son anda dışarı attı.

Olay, dün gece saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesi Gebiz Kavşağı'nda meydana geldi. KIA Sorento marka 41 N 0707 plakalı cipin alev aldığını gören diğer sürücü ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale sonrası yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Valiziyle kendini dışarı attı

Öte yandan yangının araç içerisinde bulunan bidondaki benzinin dökülmesi ve alev alması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Araç sürücüsünün polis ekiplerine aracını içerisinde dinlenmek için park ettiğini ve yangının çıkmasıyla birlikte valiziyle kendini dışarı attığını söylediği öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA