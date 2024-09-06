Antalya'da Park Halindeki Araç Yandı

Antalya'da kısa süre önce park ettiği aracının yandığı haberini alan araç sahibi, itfaiyenin söndürme işlemini çaresiz gözlerle izledi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 159 sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki 42 D 2788 plakalı aracın motor kısmından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, sokak üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlar ellerine aldıkları su kovaları ve yangın tüpleri ile araca müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekibinin araca müdahalesi sırasında araç sahibi aracı park ettiği yere geldi. Kısa sürede önce park ettiği aracının motor kısmının yandığını gören Şemsettin Akyüz isimli vatandaş neye uğradığını şaşırdı.

Araç sahibi çaresiz gözlerle izledi

Araç sahibi itfaiye ekiplerinin müdahalesini çaresiz gözlerle izlerken aracın motor kısmında büyük çaplı hasar meydana geldi. Bölgede esnaflık yapan ve araca ilk müdahalede bulunan Mehmet Buldağ, "Dumanı gördüm. Büyük ihtimalle elektrik tesisatından çıktı yangın. Bizde insanlık görevimizi yaptık, yangın tüplerini getirerek araca müdahale ettik. Araç daha fazla zarar görmesin diye, itfaiyede hemen geldi. Burada esnaf olduğumuz için duyarlı olmak zorundayız. Araç her halde yeni park etmiş buraya, kahvehanedeki arkadaşlarda suyla müdahale etmeye çalışmış. Bizim yangın söndürme tüpleri olmasa araç çoktan tutuşmuştu" dedi. - ANTALYA