Antalya'da Park Halindeki Arabaya İsim Yazıldı

Hayatının şokunu yaşadı: "Her şeyim" dediği otomobiline kesici alet ile yazı yazdılar

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilin kaportasına kesici alet ile 'Azram', camına ise 'Figen' isimlerini yazdılar. Araç sahibi Hasan Hüseyin Küçükgüzel gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, " Moralim çok bozuk. Çünkü arabam benim her şeyim " dedi.

Olay Serik ilçesi, Kökez Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Aracına yapılanları petrol istasyonunda görevli kişinin söylemesiyle öğrendiğini anlatan Küçükgüzel, " Böyle bir olay ilk defa başıma geliyor. Cama yazdınız neden kaportaya yazı yazıyorsunuz. Azram, Figen yazmışlar. Yazık ya biz buna para verdik, ucuz bir araba değil. Bıçakla kazımışlar gördüğüm kadarıyla. Baya derin yazmışlar rezalet bir durum. Bu işin peşini bırakmayacağım ve şikayetçi olacağım bunu yapanlardan" diye konuştu.

Yazan kişinin bunu neden yaptığını anlayamadığını belirten Hasan Küçükgüzel, "Aşkını mı ilan etti bilemiyorum Görünce şaşırdım. Petrole yakıt almaya gitmiştim. istasyon görevlisi, " Aracın arkasına kazıyarak yazı yazılmış gördün mü" dedi. O zaman öğrendim ve çok şaşırdım. Sonra arkadaşlarıma sordum, biliyor musunuz diye. Ne Azra ne Figen diye birini tanımıyorum. Moralim çok bozuldu. Çünkü araba benim her şeyim " diyerek tepkisini dile getirdi.