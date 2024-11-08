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Antalya'da Park Halinde Yarı Çıplak Adam Ölü Bulundu

Antalya'da Park Halinde Yarı Çıplak Adam Ölü Bulundu
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, park halindeki bir otomobilde yarı çıplak halde bulunan 64 yaşındaki Togay Değirmenci'nin öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da park halindeki otomobilde yaşlı adam yarı çıplak halde ölü bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önünde park halindeki 10 AHE 186 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz yarı çıplak vaziyette bir kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, adının Togay Değirmenci (64) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Değirmenci'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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