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Antalya'da paraşütçü ağaçta takıldı, ekipler alarma geçti

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Antalya'da yasak olmasına rağmen yamaç paraşütü ile atlama girişiminde bulunan bir kişi, ağaçlara takılarak 20 metre yükseklikte asılı kaldı. Kurtarma ekipleri olay yerine geldiğinde paraşütçü kayıplara karışmıştı.

Antalya'da paraşüt ağaçta asılı kaldı, ekipler alarma geçti

Paraşüt ağaçta asılı kaldı, kurtarmaya gelen ekipler kimseye rastlayamadı

Adının Mustafa olduğu öğrenilen kişinin paraşüt takılı kalınca kaçtığı iddia edildi

ANTALYA - Antalya Konyaaltı sahili üzerindeki varyant terasında, yasak olmasına rağmen yamaç paraşütü ile atlama girişiminde bulunan bir kişi, yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçurumda bulunan ağaçlara takıldı. Adının Mustafa olduğu öğrenilen paraşütçüyü kurtarmaya gelen ekipler ise paraşüt haricinde kimseye rastlayamadı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı Sahili üzerindeki varyant seyir terasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa isimli paraşütçü, yasak olmasına rağmen varyant seyir terasına çıkarak yamaç paraşütü ile atlama girişiminde bulundu. Paraşütçü tam havalanacağı esnada rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikte olan uçurumda bulunan ağaçlara takıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımıyla paraşütün takıldığı bölgeye ulaştı. Arama çalışmalarına başlayan itfaiye ekipleri, paraşütçü kendi imkanları ile kurtulduğunu ve terasa çıktığını öğrenince, paraşütü bulunduğu yerden aldı. Öte yandan Mustafa isimli kişinin paraşütünü bırakıp olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Sedat Baran isimli vatandaş yaşanan anı şöyle anlattı: "Paraşütçü arkadaş terastan havalanmaya çalışırken rüzgarı ayarlayamadı ve dengesini kaybedip düştü. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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