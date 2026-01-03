Haberler

Alanya'da palet atölyesinde yangın büyümeden söndürüldü

Güncelleme:
Alanya'nın Toslak Mahallesi'ndeki palet imalat atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesi Toslak Mahallesinde dün sabah saatlerinde palet imalat atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 05.50 sıralarında Alanya'nın Toslak Mahallesi Uçanca Sokak üzerinde bulunan palet atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre palet atölyesinde dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, atölyede maddi hasar oluştu.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
