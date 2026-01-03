Alanya'da palet atölyesinde yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesi Toslak Mahallesinde dün sabah saatlerinde palet imalat atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 05.50 sıralarında Alanya'nın Toslak Mahallesi Uçanca Sokak üzerinde bulunan palet atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre palet atölyesinde dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, atölyede maddi hasar oluştu.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı - ANTALYA