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Antalya'da Özel Halk Otobüsü Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Antalya'da Özel Halk Otobüsü Zincirleme Kazaya Neden Oldu
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Antalya'da park halindeki 4 araca çarpan özel halk otobüsünün, direksiyonunun kilitlenmesi sonucu meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücüler büyük panik yaşadı.

Antalya'da, özel halk otobüsü park halindeki 4 araca çarptı. Kazanın, otobüsün direksiyonunun kitlenmesi sonucu meydana geldiği belirtilirken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçlarının yanında bulunan sürücülerin çarpma sonrası büyük bir korkuyla uzaklaşmaları da yer aldı.

Zincirleme kaza, dün Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde saat 13.10 sularında meydana geldi. Kazada, Yasin Ş. yönetimindeki 07 AU 0242 plakalı özel halk otobüsü, seyir halindeyken iddiaya göre direksiyonunun kilitlenmesi sonucu park halindeki 34 KCM 042 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan araç önündeki 07 AZY 393 plakalı BMW model araca, bu araç da 07 MTF 45 plakalı Nissan marka araç ve 07 MCG 78 plakalı Mercedes model araca çarptı. Olay anında bölgede bulunan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kazaya neden olan otobüs ise işlemlerinin ardından yoldan alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anıysa bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde halk otobüsünün bir anda araca çarpması ve yüksek bir sesin ardından araçların yanında bulunan sürücüler ile vatandaşların büyük bir korkuyla uzaklaşmaları da yer aldı.

"Bir anda arabamız üzerimize geliyordu"

Kazadan zarar gören araç sahiplerinden Emre Dağdelen, olay anını şöyle anlattı:

"Olay sırasında kuafördeydim. Arabam park halindeydi. Dışarı çıktığımızda büyük bir gürültü duyduk, ardından arabamın üzerimize doğru sürüklendiğini gördük. Otobüs park halindeki araçlara çarparak zincirleme bir kazaya neden oldu. Aracımda büyük bir hasar kaydı oluştu. Şirket aracımızdı. Eğer araçta olsaydık, ciddi yaralanmalar hatta can kaybı bile yaşanabilirdi. Otobüs şoförü kazanın ardından yoluna devam etti ancak kolunun sakat olduğunu gördük. Kolunda bir yara vardı ama yine de sürüşüne devam etti. Daha sonra aracın direksiyonunun kilitlenmiş olabileceği söylendi." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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