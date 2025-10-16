Haberler

Antalya'da Özel Halk Otobüsü Yaya Çarptı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Antalya'da Özel Halk Otobüsü Yaya Çarptı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanma olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Doğuyaka Mahallesi'nde meydana geldi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen yayanın, özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Mustafa D.'nin kullandığı 07 AU 0250 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen ve henüz ismi öğrenilemeyen 50-60 yaşlarındaki bir adama çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bilinci kapalı olan yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hastanede tedavisi devam eden yaralının kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yayanın yol kenarına geldiği, yola adım attıktan sonra süratli şekilde gelen araçları fark ederek ilk başka beklediği, ardından yolun karşısına geçmek için hareketlendiği ancak sol şeritten gelen özel halk otobüsünün çarpmasıyla yola savrulma anları yer aldı. - ANTALYA

