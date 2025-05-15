Antalya'da Oyun Oynayan Çocuğa Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçaalan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sokakta oyun oynayan A.D.'ye, G.Y.'nin kullandığı 07 BIJ 227 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA