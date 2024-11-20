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Antalya'da Otoparkta Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'da Otoparkta Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
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Antalya'nın Serik ilçesinde Adliye otoparkından çıkan bir otomobil, motor kısmındaki yangın nedeniyle alev alarak kullanılamaz hale geldi. Sürücünün ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde otoparktan çıkan otomobil alev alarak yandı.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Orta Mahalle, Serik adliyesi otopark çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerefcan Şahin'e ait 07 ARD 664 plakalı Tofaş marka otomobil, Adliye otoparkı çıkışında motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Dumanları fark eden sürücü Şahin, araçtan inerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi, yangın tüpü ile olay yerinde bulunan taksi esnafı yaptı. Yangın, İtfaiye ekibinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobilin motor kısmında çıkan yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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