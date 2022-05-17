Antalya'da iki otomobil çarpıştı, öğretim üyesi ve öğrenci şoka girdi - Haberler

Antalya'da iki otomobil çarpıştı, öğretim üyesi ve öğrenci şoka girdi

ANTALYA - Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, iki öğretim üyesi yaralandı. Öğretim üyesi kadın ve kız öğrenci kaza sonrası şok geçirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.00 sırasında AÜ yerleşkesi Edebiyat Fakültesi yakınındaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Öğretim Üyesi Şerife D, idaresindeki 07 SS 828 plakalı otomobil ile Onur K. yönetimindeki 07 RB 406 plakalı otomobil, kavşak sisteminde çarpıştı. Şerife D'nin kullandığı otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilk müdahaleyi AÜ güvenlik görevlileri yaptı. Onur K, kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki Havvanur D. ise şoka girdi. Öğrenci olan Havvanur'u yanına koşup gelen arkadaşları sakinleştirdi. Şerife D. de kaza sonrası şoka girerken, yanındaki yolcu Öğretim Üyesi Aydın Ç., hafif yaralandı. Gözyaşlarına boğulan Şerife D.'yi mesai arkadaşları sakinleştirdi. Her iki öğretim üyesi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.