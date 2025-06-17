Antalya'da Otomobilin Şarampole Yuvarlanması Sonucu İki Kişi Yaralandı

Antalya'da Otomobilin Şarampole Yuvarlanması Sonucu İki Kişi Yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracının şarampole yuvarlanması sonucu hafif yaralanan sürücü ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Olayda başka yaralanan olmazken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hafif yaralanan sürücü ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Gedik Mahallesi 1091 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 07 ED 938 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobilde bulunan sürücü A.K. ve çocuklarından A.R.K. (13) hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından araçta bulunan sürücü ve iki çocuğu kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta bulunan diğer çocuğun kazayı yara almadan atlattığı belirtildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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