Haberler

Antalya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Antalya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
Güncelleme:
Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi ile Remzi Güven Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdi İpekçi Caddesinden Remzi Güven Caddesine çıkmakta olan Mustafa Ö. idaresindeki 07 BET 358 plakalı otomobil ile Remzi Güven Caddesi üzerinde Bayır Mezarlığı istikametine seyir halindeki 07 AYP 347 plakalı motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Yuşa S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yuşa S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

