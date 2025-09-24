Antalya'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Kuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşit L.'nin kullandığı 07 AES 023 plakalı otomobil ile Fatih A.'nın kullandı plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA