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Antalya'da Otomobil ve Cipin Çarpışması: Yaralı Yok

Antalya'da Otomobil ve Cipin Çarpışması: Yaralı Yok
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve yolcular yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından trafik akışı normale döndü.

Antalya'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazayı, sürücü ve yolcular burunları dahi kanamadan atlattı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Eren Ç. idaresindeki 07 BCM 225 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı yönde ilerleyen Gonca B.'nin kullandığı 07 GB 402 plakalı MG marka cipe arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle savrulan iki araçta bulunan sürücü ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle cadde üzerindeki trafik tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yol kenarına çekilmesi ile trafik akışı normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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