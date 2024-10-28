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Antalya'da Otomobil ve Akülü Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'da Otomobil ve Akülü Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda bir otomobil, üç tekerlekli akülü motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille üç tekerlekli akülü motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Mustafa Ç. idaresindeki 07 BHG 430 plakalı otomobil, orta refüjdeki yaya geçinden cadde üzerindeki yola çıkan Kadir A.'nın kullandığı üç tekerlekli akülü motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek asfalt zeminde sürüklenen akülü motosikletin sürücü Kadir A. ve yanında yolcu olarak bulunan Medine A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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