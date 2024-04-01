YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Antalya'da Otomobil Servisinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da otomobil servis ve bakımının yapıldığı işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İş yerini yoğun dumanla kaplayan yangında itfaiye erleri güçlük yaşadı.

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki oto servis ve bakımının yapıldığı bir iş yerinin eksi 2'nci katında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Ekiplere, iş yerinde çalışan personel de söndürme işlemlerinde yardımcı oldu.

Dumanla mücadele ettiler

İş yerini yoğun dumanla kaplayan yangında itfaiye erleri güçlük yaşadı. Bir yandan yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da duman tahliyesini sağlamaya çalıştı. Tahliye esnasında bazı itfaiye erleri zaman zaman zor anlar yaşadı.

İş yerinde maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılmak üzere inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Antalya 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şanlıurfa Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Şanlıurfa Yerel Seçim sonuçları! 2024 LGS Başvuruları ne zaman? Başvurular uzatıldı mı? Başvuru nereden yapılır? Beyoğlu Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İnan Güney kimdir? İnegöl Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa İnegöl Yerel Seçim sonuçları! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Zeydan Karalar kimdir? 31 Mart 2024 Seçimi Tekirdağ Belediye Başkanı CHP Candan Yüceer oldu! Candan Yüceer kimdir, kaç yaşında? SEÇİM 2024! Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK açıklama yaptı mı? Bursa Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları! İbrahim Tatlıses evleniyor mu? İbrahim Tatlıses ne açıklama yaptı, ne dedi? 31 Mart 2024 Seçimi Balıkesir Belediye Başkanı CHP Ahmet Akın oldu! Ahmet Akın kimdir, kaç yaşında? 31 Mart 2024 Seçimi Ankara Belediye Başkanı CHP Mansur Yavaş oldu! Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında? 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine katılım oranı kaç? AK Parti ve CHP kaç büyükşehiri aldı? Ekrem İmamoğlu'nun büyük oğlu kim? Mehmet Selim İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Bahar 8. Bölüm fragmanı! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izle! Meral Akşener istifa mı ediyor? Akşener görevi bırakacak mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title