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Antalya'da Otomobil Motosikletten Kaçarken Takla Attı

Antalya'da Otomobil Motosikletten Kaçarken Takla Attı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, karşıdan geçmekte olan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobil yol ortasında karşıya geçmek için bekleyen motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpıp takla attı. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle Otogar Kavşağı'nda gece saatlerde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ESS 60 plakalı otomobil, yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç yol ortasında bulunan refüje çarparak takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkartılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde süratli olduğu görülen araç sürücünün yol ortasında karşıya geçmek için bekleyen motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yapması ve devamında refüje çarparak takla attığı görüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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