Antalya'da Otomobil-Motosiklet Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Serik ilçesi Belek mahallesinde Hayrettin Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile Mehmet K. (54) idaresindeki 07 BAY 635 plakalı motosiklet çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Belek polis merkezine götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil ile motosikletin çarpışma anı ve çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün metrelerce savrulduğu anlar yer aldı. - ANTALYA