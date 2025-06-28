Antalya'da Otomobil-Motosiklet Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı

Antalya'da Otomobil-Motosiklet Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı
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Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Mehmet K. ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Serik ilçesi Belek mahallesinde Hayrettin Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile Mehmet K. (54) idaresindeki 07 BAY 635 plakalı motosiklet çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Belek polis merkezine götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil ile motosikletin çarpışma anı ve çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün metrelerce savrulduğu anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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