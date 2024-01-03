Antalya'da otomobil-motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer K.'nin kullandığı 07 GMV 69 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde İmam Hatip Lisesi istikametine seyir halindeki Hasan Sert'in kullandığı 07 BCU 170 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Sert, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA