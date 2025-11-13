Haberler

Antalya'da Otomobil Kazasında 9 Aylık Bebek Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 aylık bebek tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 9 aylık bebek, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

Kaza, Aydınevler Mahallesi 5519 sokaktan 5509 sokak istikametine seyir halindeki Ramazan Güzel idaresindeki 34 FNZ 734 plakalı otomobil ile 5523 sokaktan 5510 sokak yönüne gitmekte olan Vedat Sarı yönetimindeki 07 BLP 802 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle annesinin kucağından otomobil içine düşen 9 aylık Elisa Lina Güzel, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
