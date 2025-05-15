Antalya'da Otomobil Kazasında 1 Yaralı, Sürücünün Belgesi İptal Edildi

Antalya'da Otomobil Kazasında 1 Yaralı, Sürücünün Belgesi İptal Edildi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, çarpışan otomobillerin sürücüsü yaralandı. Kazaya neden olan sürücünün ehliyeti, daha önceki kurallara uymadığı için iptal edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya neden olan sürücünün ehliyetinin iptal edildiği ortaya çıktı.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 kara yolu üzerindeki Manavgat Çevreyolu Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Antalya yönüne seyreden H.K. yönetimindeki 07 BCN 545 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Murat T.'nin kullandığı Volkswagen marka 44 AGM 717 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Murat T. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Belgesi iptal edilmiş

Kaza sonrası Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazaya neden olan sürücü Hasan K.'nın aday sürücü olduğu ve 3 kez emniyet kemeri takmadan araç kullanırken yakalandığı için sürücü belgesinin kalıcı olarak iptal edildiği belirlendi. Hasan K'nin kullandığı araç çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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