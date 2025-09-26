Antalya'da Otomobil Kazasında 1 Yaralı
Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Selime K. adlı sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Serik-Belek yolu Eminceler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selime K. idaresindeki 07 YSM 61 plakalı otomobil, Serik istikametinden Belek yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki ağaca, ardından karşı şeritten gelen Bülent Z. yönetimindeki 34 GMT 968 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 07 YSM 61 plakalı aracın sürücüsü Selime K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA