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Antalya'da Otomobil Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Antalya'da Otomobil Kazasında 1 Kişi Yaralandı
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Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü Bekir G., hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi eski Cuma pazarı mevkiinde akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Bekir G. idaresindeki 07 VFN 23 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 BDB 484 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Bekir G. yaralandı. Olay sonrası ihbarı üzerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Bekir G. yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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