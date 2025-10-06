Antalya'da Otomobil Kazası: İki Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş otomobil bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü yaralandı. Kaza anında otomobilden etrafa saçılan parçalar, karşı şeritte seyir halindeki iki araca da zarar verdi, bir sürücüyü daha yaraladı.

Kaza; Alanya-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Ç.'nin kullandığı 07 VCR 64 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sol tarafında bulunan, ardından da sağ taraftaki çelik bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilden yoldan geçmekte olan araç sürücüleri tarafından çıkarılan sürücü Ahmet Ç., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Diğer taraftan otomobilin bariyerlere çarpması sırasında köprülü kavşağın diğer şeridine savrulan büyük bir parçasının üzerinden geçen Ramazan B.'nin kullandığı 07 HTG 14 plakalı hafif ticari aracın sol ön tekeri patlarken, sürücü aracını yaklaşık 800 metre uzaklıkta durdurabildi. Kendisini iyi hissetmeyen hafif ticari araç sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Parçalardan zarar gören bir başka araç sürücüsü ise acil bir işi olduğunu belirterek işlem yaptırmadan yoluna devam etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA