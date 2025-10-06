Haberler

Antalya'da Otomobil Kazası: İki Yaralı

Antalya'da Otomobil Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı Tofaş otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, etrafa saçılan parçalar iki araca daha zarar verdi ve bir başka sürücüyü yaraladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş otomobil bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü yaralandı. Kaza anında otomobilden etrafa saçılan parçalar, karşı şeritte seyir halindeki iki araca da zarar verdi, bir sürücüyü daha yaraladı.

Kaza; Alanya-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Ç.'nin kullandığı 07 VCR 64 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sol tarafında bulunan, ardından da sağ taraftaki çelik bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilden yoldan geçmekte olan araç sürücüleri tarafından çıkarılan sürücü Ahmet Ç., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Diğer taraftan otomobilin bariyerlere çarpması sırasında köprülü kavşağın diğer şeridine savrulan büyük bir parçasının üzerinden geçen Ramazan B.'nin kullandığı 07 HTG 14 plakalı hafif ticari aracın sol ön tekeri patlarken, sürücü aracını yaklaşık 800 metre uzaklıkta durdurabildi. Kendisini iyi hissetmeyen hafif ticari araç sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Parçalardan zarar gören bir başka araç sürücüsü ise acil bir işi olduğunu belirterek işlem yaptırmadan yoluna devam etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa'dan yardım talep etti

ABD ülkeye gemilerini yolladı, devlet başkanı Papa'dan yardım istedi
En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Masada 4 farklı rakam var

En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Masada 4 farklı rakam var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haaland varsa sorun yok! Manchester City'den kritik galibiyet

Bu takımı kim durduracak?
Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu çağdışı uygulamaya artık son verin

Erdoğan'ın başdanışmanından araç sahiplerine nefes aldıracak çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.