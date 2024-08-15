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Antalya'da otomobil kazası: 4 kişi yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çıkıp ağaçları devirdi ve karşı şeride geçerek metrelerce sürüklendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çıkıp ağaçları devirdi, ardından karşı şeride geçip metrelerce sürüklendi. Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Muzkent Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Hüseyin T. idaresindeki 46 AHF 154 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil, refüjdeki ağaçları yıkıp karşı şeride geçti. Kazada, metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Hüseyin T. ve yanında bulunan aile bireylerinden Hayriye T., Efe Can T. ve Egemen T. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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