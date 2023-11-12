Antalya'da Otomobil Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobilin dükkanın duvarına çarpması sonucu Ali Güneş ve Merve Sude Madaslı hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin dükkanın duvarına çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.
Ali Güneş'in (20) kullandığı otomobil, Kızılırmak Caddesi'nde dükkanın duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Güneş ile araçtaki arkadaşı Merve Sude Madaslı'nın (20) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli tıpa gelen gencin yakınları, üzüntü yaşandı.
Otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Madaslı'nın cenazesinin Burdur'un Bucak ilçesinde, sürücü Güneş'in cenazesinin Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.
Kazada ölen Ali Güneş'in babasının da 2008'de trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.