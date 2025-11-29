Antalya'da Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Kendi İmkanlarıyla Çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkan otomobil, orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarparak durdu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Serik ilçesi D400 Kara yolu sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.A. (19) idaresindeki 07 YB 181 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarparak durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü otomobil içerisinden kendi imkanları ile çıktı. Olayın görü tanıkları otomobil yolda ilerlerken tali yoldan çıkan bir minibüsten kaçarken meydana geldiğini belirtti.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA