Üye Girişi
Haberler
Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Piyasaları sarsan sahte dolar iddiası için harekete geçildi

 Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtı grup 32 bölgeyi ele geçirdi, 10 bin sivil evlerini terk etti

 Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Antalya'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 3 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kavşağa dönmeye çalışan kapalı kasa kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin sağ şeritte seyir halindeyken aniden sol taraftaki kavşağa dönmeye kalkan kapalı kasa kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza: Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Özgür Doğan'ın kullandığı 07 AZY 990 plakalı otomobil Aksaz ışıklı kavşağına geldiğinde aynı istikamette sağ şeritte giderken Aksaz kavşağına geldiğinde aniden sol tarafa kavşağa dönmeye kalkan Mustafa Çiftçi'nin kullandığı 66 HD 341 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı. Çapmanın şiddetiyle refüje çıkan kamyonet trafik lambasına çarparak durabildiği kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Ali Çiftçi ve İbrahim Doğan yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerinin kaza ile ilgili işlemlerinin tamamlamasının ardından kamyonet sürücüsü Mustafa Çiftçi kendisini iyi hissetmediğini belirtince olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
img

Kalçasını tuttuğu fotoğrafla adından söz ettirdi
img

Muhtarın yerine kayyum atandı
img

Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı! Suriye Milli Ordusu kimdir? DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları! MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak? Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi! Gültekin Uysal kimdir? Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal biyografisi! Masterchef 28 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.