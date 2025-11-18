Antalya'da Otomobil-Kamyonet Kazasında Yaralanan Kadın 38 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 11 Ekim tarihinde Serik ilçesi Deniztepesi Mahallesi Müdürler Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Ş. (71) idaresindeki 07 BOV 909 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Mehmet T. (47) idaresindeki 07 YL 253 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 07 YL 253 plakalı araç sürücüsü Mehmet T., aynı araçta yolcu olarak bulunan Hüsnü T. (56) ile Ayşe Tanrıkulu (49) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Tanrıkulu tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitirdi. Tanrıkulu'nun cenazesi Akbaş Mahallesinde Gökçeler mezarlığına defnedildi. - ANTALYA