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Antalya'da Otomobil Kaldırıma Çıktı, Sürücü Yaralanmadı

Antalya'da Otomobil Kaldırıma Çıktı, Sürücü Yaralanmadı
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Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobil, kaldırıma çıkarak askıda kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayıp kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, dün Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Alanya yönüne giden Constantin Viktor Kartal'ın kullandığı 07 L 0111 plakalı otomobil çevre yoluna döndüğü sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun karşısındaki kaldırıma çıktı. Kaldırımda askıda kalan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken ekiplerin önlem aldığı yoldan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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