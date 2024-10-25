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Antalya'da Otomobil İstinat Duvarına Çarptı, Sürücü Yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil istinat duvarına çarparak ters döndü. Olay anı güvenlik kamerasına yakalandı.

Antalya'da istinat duvarına çarpan otomobil, bahçe duvarında ters dönerek asılı kaldı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi, 8513 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkbeleni'den Şeyh Şamil Caddesi yönüne seyreden Samet M.'nin kullandığı 07 AFH 661 plakalı BMW marka otomobil Özgürlük Parkı kesişim noktasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki apartmanın istinat duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen aracı düşmekten duvar kenarındaki ağaç kurtardı. Yaralı sürücü Samet M., ihbarla olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi. Araç sürücüsüne ve araç sahibine ayrı ayrı 6 bin 440'ar TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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